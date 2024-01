The Room Next Door: Julianne Moore reciterà nel film di Pedro Almodovar

News





26/01/2024 |

Pochi mesi fa era stata annunciata Tilda Swinton come protagonista di The Room Next Door, nuova pellicola di Pedro Almodovar. E la novità è che accanto all’attrice troveremo un’altra star assoluta del cinema internazionale: Julianne Moore. L’attrice, alla prima collaborazione con il regista, ha ultimamente recitato in May December e in Sharper.



Al momento non sono state rilasciate indiscrezioni legate alla sinossi e al resto del cast principale. Non sappiamo nemmeno quando uscirà il film nelle sale.



The Room Next Door segna la seconda collaborazione tra Pedro Almodóvar e Tilda Swinton: i due avevano già collaborato per il cortometraggio The Human Voice. Per l'attrice è stato un 2023 ricco di impegni cinematografici: dal film Problemista, diretto da Julio Torres, passando per Asteroid City di Wes Anderson e The Killer di David Fincher. La Swinton ha anche completato ultimamente le riprese di The End del regista Joshua Oppenheimer.