Honey Dont!: Margaret Qualley, Aubrey Plaza e Chris Evans nel cast del film

26/01/2024 |

Margaret Qualley, Aubrey Plaza e Chris Evans sono entrati a far parte del cast di Honey Don’t!, dark comedy di Ethan Coen e Tricia Cooke. Il film rappresenta la nuova collaborazione cinematografica tra la coppia, sposata nella vita reale, che l’ultima volta hanno sviluppato Drive-Away Dolls, film che arriverà nelle sale americane a partire dal prossimo 23 febbraio.



La Focus Features ha preso tra le mani Drive-Away Dolls e farà la stessa cosa con Honey Don’t! che vede tra i produttori Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title, Robert Graf, Coen e Cooke.



Coen e la Cooke hanno scritto la sceneggiatura e i dettagli della trama non sono stati rivelati. Alcune indiscrezioni raccontano che il film avrà più o meno lo stesso stile di Drive-Away Dolls, con la storia che sarà ambientata a Bakersfield: la Qualley interpreterà un’investigatrice privata, la Plaza sarà una donna misteriosa mentre Evans si calerà nei panni del leader di una setta.



La produzione partirà a fine marzo nel New Mexico.