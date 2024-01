Thunderbolts: novità sul cast dopo l'addio al progetto di Steven Yeun

News





26/01/2024 |

Pochi mesi fa era stata annunciata l’uscita dal progetto Thunderbolts da parte di Steven Yeun e la produzione potrebbe aver trovato il suo sostituto. Secondo alcuni rumors, Lewis Pullman sarebbe entrato in trattative per recitare all’interno di questo cinecomic. Nel caso in cui le trattative andassero a buon fine, Pullman si unirebbe così ai già presenti Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan e Wyatt Russell.



Yeun è stato costretto ad abbandonare il progetto a causa di alcune problematiche legate alla programmazione, dopo che la produzione era stata rinviata a causa degli scioperi WGA e SAG-AFTRA.



La regia di Thunderbolts è stata affidata a Jake Schreier con Eric Pearson che sta scrivendo la sceneggiatura dopo aver curato lo script di Black Widow. Non si sa molto della trama del film, ma i fumetti ruotano attorno a un gruppo di villains inviati in missioni commissionate dal governo.



Thunderbolts uscirà a luglio 2025.