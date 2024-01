Mercy: Timur Bekmambetov dirigerà il protagonista Chris Pratt

News





26/01/2024 |

Chris Pratt e Timur Bekmambetov torneranno a lavorare insieme e lo faranno per un progetto cinematografico che sarà sviluppato per Amazon MGM Studios. Il titolo in questione è Mercy e sarà prodotto dal candidato all’Oscar Charles Roven. La produzione del film – come riportato da Deadline – dovrebbe partire nel corso della prossima primavera.



Per Pratt si tratta di una nuova collaborazione con Amazon dopo The Tomorrow Wars e la serie The Terminal List. Tornando alla collaborazione con Timur Bekmambetov, i due hanno lavorato insieme nella pellicola d’esordio del regista uscita nel 2008 e dal titolo Wanted.



Scritto da Marco van Belle (Arthur & Merlin), Mercy è ambientato in un prossimo futuro in cui i crimini capitali sono aumentati. La pellicola segue un detective (Pratt) accusato di un crimine violento e costretto a dimostrare la sua innocenza.



Bekmambetov sta lavorando attualmente al film di animazione Khodzha Nasreddin e presto dirigerà anche il film Motor City.