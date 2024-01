Road House: il trailer ufficiale del film con Jake Gyllenhaal

News





26/01/2024 |

A distanza di trentacinque anni dal film originale, ecco la rivisitazione di Road House, opera diretta in questa sua versione rinnovata da Doug Liman. Nei panni del protagonista, come fu per Patrick Swayze, troviamo Jake Gyllenhaal nei panni di un ex combattente UFC, chiamato Dalton, pronto a vedersela contro un uomo d'affari corrotto.



Il cast di questo reboot comprende anche Daniela Melchior, Joaquim de Almedia, Billy Magnussen, Lukas Gage, Darren Barnett e Beau Knapp.



La sceneggiatura è stata curata da Anthony Bagarozzi, R. Lance Hill e Chuck Mondry.



Il debutto sulla piattaforma Prime Video a partire dal 21 marzo.



Sinossi:

In questa rivisitazione super adrenalinica del cult degli anni '80, l'ex combattente UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) lavora come buttafuori in un roadhouse delle Florida Keys, per poi scoprire che quel paradiso non è affatto come sembra.