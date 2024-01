Box Office Italia: Povere Creature! si prende il primo posto nella classifica

News





29/01/2024

L'ultimo fine settimana cinematografico italiano ha modificato completamente il podio della classifica box office. Nelle prime tre posizioni troviamo, infatti, tre new entry. La medaglia d'oro della settimana è finita al collo di Povere Creature!, film di Yorgos Lanthimos che ha esordito incassato 1.989.973 euro mentre un gradino più in basso è finito I Soliti Idioti 3 - Il Ritorno di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Ferruccio Martini che ha incassato 1.943.859. In terza posizione, invece, ecco spuntare Tutti Tranne Te di Will Gluck che ha portato via 1.201.858. Dalla prima alla quarta posizione è scivolata di conseguenza Pare Parecchio Parigi, la commedia diretta ed interpretata da Leonardo Pieraccioni che ha incassato 840.994 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Perfect Days di Wim Wenders (552.661 euro) e The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne (427.028 euro).