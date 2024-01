Box Office USA: The Beekpeer torna al comando

News





29/01/2024 |

Cambia ancora la classifica box office americana, con il primo posto tornato nelle mani di The Beekpeer di David Ayer. Il film, alla sua terza settimana, ha inccassato 7.421.382 dollari, superando di fatto i 40 milioni complessivi. Dalla prima alla seconda posizione, è scivolato invece Mean Girls di Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. che ha comunque portato via 7.299.505 dollari, toccando quota 60 milioni totali. È rimasto stabile in terza posizione Wonka di Paul King: il film ha incassato 5.909.955 dollari. Al quarto e al quinto posto sono stati confermati Prendi il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy (5.150.340 dollari) e Tutti Tranne Te di Will Gluck (4.800.462 dollari). In sesta posizione, infine, troviamo Povere Creature! di Yorghos Lanthimos (3.048.000 dollari).