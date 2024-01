Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Sandra Milo

News





29/01/2024 |

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Sandra Milo. L’artista, morta all’età di 90 anni, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano, diventando la musa di Federico Fellini che le aveva dato il soprannome Sandrocchia.



Sandra Milo, vero nome Salvatrice Elena Greco, ha esordito nel mondo del cinema nel 1955 nel film Lo Scapolo di Antonio Pietrangeli, recitando accanto ad Alberto Sordi, passando poi all’opera Il Generale Della Rovere, diretta da Moris Ergas nel 1959 e nella quale recitò accanto a Vittorio De Sica.



Nel corso della sua carriera ha preso parte a più di 70 film, lavorando accanto a registi quali Roberto Rossellini, Sergio Corbucci, Federico Fellini e Dino Risi giusto per citarne alcuni. Con Fellini è arrivata la maturazione come attrice, nel film 8½, uscito nel 1963, e Giulietta degli Spiriti del 1965: entrambi i film la portarono a ritirare il Nastro d’argento come Miglior Attrice Non Protagonista. In questi ultimi anni ha preso parte alle pellicole Il Materiale Emotivo di Sergio Castellitto (2021), Che Bella Storia la Vita di Alessandro Sarti (2023) e Il Più Bel Secolo della Mia Vita di Alessandro Bardani (2023).



Nel 2020 Sandra Milo ha ricevuto il Globo d’Oro alla Carriera e l’anno successivo, sempre alla Carriera, ha ricevuto il David di Donatello.