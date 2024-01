Cattivissimo Me 4: ecco il divertente trailer del film di Chris Renaud

News

29/01/2024 |

Il franchise animato di Cattivissimo Me si arricchisce di un nuovo capitolo! La Universal Pictures presenta così il quarto film della saga, diretto da Chris Renaud insieme a Patrick Delage e scritto da Mike White e Ken Daurio. Il film è prodotto dal visionario fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri e da Brett Hoffman.



Max Giusti nella versione italiana dà la voce al protagonista Gru mentre il cast originale comprende Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell, Pierre Coffin, Joey King, Sofia Vergara, Stephen Colbert, Miranda Cosgrove, Chloe Fineman, Steve Coogan, Chris Renaud, Dana Gaier, Madison Polan.



Il film non ha ancora una data di uscita.



Sinossi:

Dopo sette anni dall'ultimo Cattivissimo Me, Gru, il supercattivo preferito dal mondo intero, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna al fianco dei Minions per un'entusiasmante, caotica e audace nuova era, con Cattivissimo Me 4 firmato da Illumination. Gru affronta un nuovo nemico, Maxime Le Mal e la fidanzata, la femme fatale Valentina, per cui la famiglia sarà costretta alla fuga.