Ghostbusters: Minaccia Glaciale: il nuovo trailer italiano è in rete!

29/01/2024 |

A distanza di due mesi dal primo trailer, la Sony Pictures ha rilasciato il secondo trailer italiano di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, nuovo capitolo della saga. Nel film, così come anticipato dalla clip, potremo assistere al ritorno nella Grande Mela, con la caserma dei pompieri, habitat storico degli Acchiappafantasmi, di nuovo al centro della scena. E proprio la città di New York si troverà alle prese con una vera e propria ondata glaciale scatenata da una forza misteriosa.

Regista della pellicola è Gil Kenan, già papà di Poltergeist, che ha curato anche la sceneggiatura con Jason Reitman.



In Ghostbusters: Minaccia Glaciale i vecchi Acchiappafantasmi, Ray, Peter e Winston, accompagnati dalla segretaria Janine, uniranno le forze con la famiglia Spengler. Recitano nel film: Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Finn Wolfhard, Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Gracie, Celeste O'Connor e Kumail Nanjiani.



L'uscita è prevista per l'11 aprile. Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.