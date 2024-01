Abigail: il trailer ufficiale italiano è online

News





30/01/2024 |

Dopo il trailer internazionale di Abigail, la Universal Pictures ha rilasciato l'anteprima italiana dell'horror movie di Radio Silence, il team di registi composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. L'opera è stata scritta da Stephen Shields e Guy Busick e vede recitare al suo interno Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud e Alisha Weir.



La produzione è affidata a William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt per conto della Project X Entertainment e da Tripp Vinson e da Chad Vilella di Radio Silence.



Negli USA la pellicola debutterà il 19 aprile mentre per l'Italia non ha ancora una data ufficiale.



Sinossi:

Dopo che un gruppo di aspiranti criminali ha rapito la ballerina dodicenne figlia di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la bambina durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a sparire uno dopo l'altro e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi con una bambina non comune.