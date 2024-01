La Profezia del Male: il trailer italiano dell'horror firmato Spenser Cohen e Anna Halberg

News





30/01/2024 |

Grazie alla Sony Pictures ecco a voi il trailer ufficiale italiano di La Profezia del Male, horror movie curato e diretto da Spenser Cohen e Anna Halberg. Nel cast recitano Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika e Jacob Batalon.



Il film racconta di una forza maligna che verrà rilasciata durante l'utilizzo dei tarocchi.



Per entrambi i registi, che hanno curato la sceneggiatura con Nicholas Adams, si tratta del debutto ufficiale dietro alla macchina da presa.



L'uscita nelle sale è prevista per il 9 maggio. Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

Mai usare le carte di qualcun altro: questa la regola sacra nella lettura dei Tarocchi. Quando un gruppo di amici la infrange scatena inconsapevolmente una terribile minaccia imprigionata nelle carte maledette. Uno dopo l'altro, i protagonisti dovranno affrontare il loro destino in una sfida contro la morte per sfuggire al futuro predetto nella profezia dei Tarocchi.