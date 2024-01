The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: online il trailer internazionale

News





30/01/2024 |

La Lionsgate ha pubblicato il trailer internazionale di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, pellicola di Guy Ritchie. Il film è prodotto da Jerry Bruckheimer e al suo interno recita Henry Cavill affiancato da Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding, Henrique Zaga, Alex Pettyfer, Cary Elwes, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun e Til Schweiger.



Ispirato a fatti realmente accaduti, il film andrà a raccontare l'organizzazione segreta di combattimento della Seconda Guerra Mondiale del Primo Ministro britannico Winston Churchill e dello sceneggiatore di James Bond Ian Fleming. Le tecniche di combattimento non convenzionali e del tutto "non gentili" della squadra clandestina contro i nazisti hanno contribuito a cambiare il corso della guerra e in parte hanno dato vita alla moderna unità Black Ops.



La sceneggiatura è stata curata da Arash Amel, Eric Johnson e Eiza Gonzalez.



La Lionsgate porterà The Ministry Of Ungentlemanly Warfare nelle sale americane a partire dal 19 aprile.