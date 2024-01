Keke Palmer reciterà in Good Fortune, la commedia di Aziz Ansari

News





30/01/2024 |

Ci sarà anche Keke Palmer nel cast di Good Fortune, la pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Aziz Ansari. L’attrice reciterà accanto a Keanu Reeves e Seth Rogen. Il ruolo che avrà la Palmer all’interno della pellicola non è stato rivelato.



Ansari si è occupato della sceneggiatura e reciterà anche all’interno di questa commedia che produrrà con Anthony Katagas ed Alan Yang. I produttori esecutivi saranno invece Aniz Ansari e Jonathan McCoy.



"È un piacere lavorare con Keke", ha detto Ansari in una nota. "Sono così felice che faccia parte del nostro cast e ancora più entusiasta di fornire una citazione per questo comunicato stampa che annuncia il suo casting”.



Le riprese di Good Fortune erano state programmate per il prossimo maggio ma la produzione è stata sospesa recentemente a causa dello sciopero degli attori e dunque si attende l’ufficialità su quando avverrà il primo ciak.