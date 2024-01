Connescence: Kevin Bacon e Kyra Sedgwick torneranno a recitare insieme

News





30/01/2024 |

A distanza di vent’anni Kevin Bacon e Kyra Sedgwick torneranno a recitare insieme e lo faranno per una pellicola che sarà scritta e diretta da Michael J. Weithorn dal titolo Connescence. Le riprese – come riportato da Deadline – partiranno durante questa settimana con il film che sarà sviluppato dalla Fibonacci Films. Bacon e la Sedgwick saranno i protagonisti e nel cast troviamo anche Brittany O’Grady e Judd Hirsch.



Kevin Bacon reciterà nella parte di Stan Olszewski, una guardia di sicurezza, ironico ma incapace, che riuscirà ad interrompere un tentativo di rapina a casa di Cynthia Rand (Sedgwick), un'urologa di successo sposata con un brillante ex procuratore del Watergate Warren Rand (Judd Hirsch). Da questo incontro fortuito nasce un'amicizia carica e dinamica, prima con sessioni di sms notturne piene di umorismo e rivelazioni intime, per poi trasformarsi in qualcosa che scuote le fondamenta delle loro vite.



Bacon e la Sedgwick, marito e moglie nella vita reale, hanno recitato l’ultima volta insieme nel 2004, nei film Cavedweller e The Woodsman.