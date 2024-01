Thunderbolts: altra novità per quanto riguarda il cast

News





31/01/2024 |

Altra novità in vista per il cast di Thunderbolts. All’interno della pellicola troveremo infatti Geraldine Viswanathan, scritturata per sostituire Ayo Edebiri che ha abbandonato il progetto a causa di altri impegni cinematografici. A riportata la notizia è Deadline.



L’attrice entra a far parte del cast del cinecomic pochi giorni dopo l’arrivo di Lewis Pullman, chiamato a sostituire un’altra star che ha abbandonato il progetto: Steven Yeun.

Nel film recitano: Florence Pugh come Yelena Belova, Sebastian Stan come Winter Soldier, David Harbour nella parte di Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell come U.S. Agent John Walker, Hannah John-Kamen come Ghost and e Kurylenko che interpreterà Taskmaster.



La regia di Thunderbolts è stata affidata a Jake Schreier con Eric Pearson che sta scrivendo la sceneggiatura dopo aver curato lo script di Black Widow. Non si sa molto della trama del film, ma i fumetti ruotano attorno a un gruppo di villains inviati in missioni commissionate dal governo.



Thunderbolts uscirà a luglio 2025.