Chris Rock realizzerà il remake di Another Round

News





31/01/2024 |

Chris Rock ha scelto il suo prossimo progetto cinematografico. La star svilupperà e dirigerà il remake di Another Round, che si baserà sull’omonima pellicola di Thomas Vinterberg, uscita nel 2020, vincitrice del Premio Oscar come Miglior Film Internazionale.



Il film è una produzione Appian Way e Makeready per conto della Fifth Season. Jennifer Davisson e Leonardo DiCaprio sono i produttori per conto della Appian Way mentre Brad Weston e Collin Creighton produrranno il film per la Makeready.

Stuart Bloomberg ha scritto la prima bozza di sceneggiatura che sarà comunque revisionata.



Rock è dunque pronto al debutto da regista per una pellicola ma questo non è l’unico progetto previsto nella sua agenda, considerando anche King: A Life, pellicola della Universal Pictrues basata su Martin Luther King.