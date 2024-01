Kill Them All: Sam Hargrave dirigerà l'adattamento cinematografico

News





31/01/2024 |

Dopo il successo ottenuto con Tyler Rake, Sam Hargrave ha inserito un nuovo progetto cinematografico nella sua agenda. Il regista è stato chiamato infatti a realizzare Kill Them All, pellicola che sarà sviluppata dalla Paramount Pictures e che sarà l’adattamento della graphic novel di Kyle M. Starks. Il film sarà prodotto da Josh Appelbaum e André Nemec mentre James Coyne scriverà la sceneggiatura. La notizia è stata riportata da Deadline.



La graphic novel segue un'assassina di assoluto livello che scoprirà di essere entrata nel mirino del sindacato criminale a cui è stata fedele: per vendetta deciderà di eliminarli e per farlo unirà le forze con un ex poliziotto alle prese con problemi di alcolismo. In questa avventura, si imbarcherà in un implacabile assalto ricco di azione al palazzo di 15 piani dove si trova il quartier generale del sindacato. Il suo obiettivo finale: il Boss, con il quale ha un passato complicato.



Al momento il cast è in via di definizione.