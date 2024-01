Ralph Fiennes dirigerà The Beacon: la star sarà anche il protagonista

News





31/01/2024 |

Dopo tre film realizzati da regista in carriera, Coriolanus, The Invisible Man e Nureyev – The White Crow, Ralph Fiennes è pronto ad aggiungere il quarto al suo curriculum. Come svelato da Deadline, Fiennes ha scritto la sceneggiatura di The Beacon e allo stesso tempo sarà il regista e il protagonista di questo film che vedrà recitare al suo interno anche Indira Varma, Charles Babaloa ed Alison Oliver.



Descritto come una meditazione su famiglia, classe, razza e identità, il drama movie contemporaneo ambientato nel Regno Unito racconta di Joshua Nyagam, un uomo che decide di recarsi in campagna per trascorrere per la prima volta un fine settimana estivo con la famiglia della sua ragazza Cass. Trapiantato da ragazzo dalla violenza della guerra civile ugandese alla giungla di cemento di Londra, Joshua non ha mai sperimentato il privilegio di cui gode la famiglia di Cass. Il tutto procede in maniera idilliaca fin quando un improvviso atto di violento razzismo, durante un concerto estivo locale, manda in frantumi la pace costringendo Joshua e coloro che lo circondano ad affrontare la scomoda verità delle loro differenze.



Il film è prodotto dalla Potboiler Productions, il progetto riunisce Fiennes con il produttore Gail Egan dopo la loro collaborazione per The Constant Gardener. Le riprese partiranno durante l'estate nel Regno Unito.