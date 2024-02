Michael: Miles Teller in trattative per recitare nel film

News





01/02/2024 |

Anche Miles Teller potrebbe entrare nel cast di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson che sarà diretto da Antoine Fuqua e sviluppato dalla Lionsgate e dalla Universal Pictures. A riportare la notizia è Deadline che spiega come non ci sia un accordo tra la produzione e l’attore.



Al momento le riprese del film sono in corso, con l’uscita prevista per il 18 aprile 2025.



Teller – spiega il portale – interpreterà un avvocato ma non è stato specificato quale sarà il legale in questione. Al momento il cast di Michael è composto da Colman Domingo nella parte del padre di Michael Jackson, Joe Jackson, Nia Long nel ruolo della madre Katherine Jackson, Jaafar Jackson che sarà il protagonista.



Michael ha una sceneggiatura scritta da John Logan e sarà prodotto dal Premio Oscar Graham King.