La Sala Professori: il trailer ufficiale del film di Ilker Çatak

01/02/2024

La Lucky Red ha rilasciato il trailer ufficiale italiano de La Sala Professori, opera diretta da Ilker Çatak, presentata in anteprima nella sezione Panorama del Festival di Berlino, dove ha ottenuto il premio come Miglior film per la giuria C.I.C.A.E. e il Premio Europa Cinema Label. Il film, inoltre, è candidato agli Oscar come miglior film internazionale per la Germania.



Recitano nella pellicola Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak e Eva Löbau.



L'uscita in Italia è prevista per il 29 febbraio.



Sinossi:

Carla Nowak (Leonie Benesch) è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all'interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.