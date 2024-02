Margot Robbie e la sua mancata candidatura agli Oscar: Non si può essere tristi quando si è così fortunate

News





02/02/2024 |

Quando sono state svelate la candidature agli Oscar 2024, ha fatto molto rumore l’assenza di due artiste: Greta Gerwig e Margot Robbie, rispettivamente regista e protagonista di Barbie. Sull’argomento è intervenuto pochi giorni fa anche Ryan Reynolds, anche lui presente nel film nei panni di Ken, ch ha deciso di esprimere solidarietà alle due colleghe. L'attore, tra l'altro, ha ricevuto la candidatura come Miglior Attore Non Protagonista.



E dopo giorni di silenzio anche Margot Robbie ha deciso di rilasciare un commento, spiegando il suo stato d’animo e non solo: “Non c’è modo di sentirsi tristi quando si è così fortunate - ha detto l'attrice -. Ovviamente penso che Greta meritasse la nomination tra le cinque per la miglior regia, quello che ha fatto capita una volta in carriera ed è irripetibile. Con Barbie abbiamo deciso di fare qualcosa che potesse cambiare e influenzare la cultura.E lo ha già fatto, in diversi casi, molto di più di quanto avessimo immaginato. Questa è la vera ricompensa del lavoro svolto".



Barbie è stato un autentico successo in tutto il mondo, sbancando i botteghini ed ha avuto un grande impatto anche sul pubblico. Otto le candidature ricevute, oltre a quella di Gosling, ci sono infatti quelle per Miglior Film, Migliore Sceneggiatura, Migliore Attrice Non Protagonista e poi ancora per i costumi, per la scenografia e per le musiche.