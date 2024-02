Deep Cover: Bryce Dallas Howard e Orlando Bloom nel cast del film

News





02/02/2024 |

Il progetto cinematografico Deep Cover, in lavorazione per conto di Amazon, avrà un cast di assoluto prestigio. È stato infatti annunciato che al suo interno reciteranno Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Sean Bean, Nick Mohammed, Ian McShane, Paddy Considine e Sonoya Mizuno.



La trama, appena accennata, racconta di tre attori improvvisati che verranno assunti dalla polizia per alcune operazioni definite di basso livello. Questa nuova avventura li porterà ad immedesimarsi nei loro personaggi, fino a spingerli nel profondo del mondo criminale londinese. La sceneggiatura è stata curata da Derek Connolly e Colin Trevorrow mentre Tom Kingsley si occuperà della regia.



La produzione di Deep Cover partirà il 5 febbraio a Londra e verrà rilasciato sulla piattaforma Prime Video.



Bryce Dallas Howard ha recitato ultimamente in Argylle - La Super Spia, pellicola attualmente nelle sale diretta da Matthew Vaughn, oltre ad essere la star di Jurassic World.