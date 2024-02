The Movie Critic: Brad Pitt lavorerà nel nuovo film di Quentin Tarantino

News





A distanza di cinque anni da C'era una volta... a Hollywood, Brad Pitt tornerà a lavorare con Quentin Tarantino e lo farà per l’ultima pellicola del regista dal titolo The Movie Critic. Deadline riporta che l’attore potrebbe interpretare il personaggio principale, anche se conferme al momento non sono arrivate. Per C'era una volta... a Hollywood Pitt ha vinto il Premio Oscar Come Migliore Attore Non Protagonista. Con Tarantino aveva già collaborato tra l'altro per Bastardi Senza Gloria.



Stacey Sher si occuperà della produzione con il film che arriverà nelle sale a partire dal 2025.



Sulla trama del progetto ancora non si sa nulla anche se lo scorso maggio, in un’intervista rilasciata a Deadline, lo stesso Tarantino aveva spiegato che la pellicola sarà ambientata in California e vedrà al centro di tutto un ragazzo che ha vissuto davvero ma mai diventato realmente famoso e che per vivere scriveva recensioni di film per una rivista porno”.



Brad Pitt è apparso recentemente nelle pellicole Babylon e Bullet Train e tra i suoi prossimi progetti spicca anche Wolfs, thriller movie di Jon Watts.