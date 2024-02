Christoph Waltz nel cast di Wilder & Me di Stephen Frears

News





02/02/2024 |

A distanza di due anni dal suo ultimo lavoro cinematografico, The Lost King, Stephen Frears ha messo in cantiere un nuovo film dal titolo Wilder & Me. Ed è stato annunciato il cast di questa opera che vedrà recitare al suo interno il due volte Premio Oscar Christoph Waltz, Maya Hawke, John Turturro e Jon Hamm. La notizia è stata riportata da Deadline.



La Hawke interpreta Calista, una giovane musicista la cui vita assume un significato completamente differente quando inizierà a lavorare sul set di Fedora, film di Billy Wilder. Nei panni del regista ci sarà Waltz mentre Turturro interpreterà il suo amico di sempre I.A.L. Diamante. Hamm, infine, sarà l’attore William Holden.



Descritto come un “drama movie agrodolce”, il progetto è stato adattato per il cinema dal due volte premio Oscar Christopher Hampton (The Father) con la produzione e le riprese previste per l’inizio del 2025 in Grecia. Il film è l’adattamento del romanzo Mr Wider & Me di Jonathan Coe.