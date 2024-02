The Last Showgirl: anche Dave Bautista il cast del nuovo film di Gia Coppola

News





02/02/2024 |

Per il suo nuovo progetto cinematografico Gia Coppola, figlia di Francis Ford Coppola, ha scelto un cast di assoluto livello. All’interno della pellicola The Last Showgirl reciteranno infatti Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka e Billie Lourd. Il progetto ha una sceneggiatura scritta da Kate Gersten con Robert Schwartzman e Natalie Farrey che si occuperanno della produzione. Kara Durrett e Jesse Burgum della Pinky Promise sono i produttori esecutivi. La notizia è stata riportata da Deadline.



Il film racconta la storia di una showgirl che all’età di cinquant’anni si ritroverà senza lavoro. La donna dovrà fare i conti con il suo futuro, cercando di recuperare anche il rapporto con la figlia che con il tempo si è deteriorato a causa proprio degli impegni lavorativi.



"Ho sempre desiderato fare un film a Las Vegas”, ha affermato la Coppola. “Sono così orgoglioso del nostro cast e della troupe, in particolare di Pamela. Non vedo l’ora di condividere la sua performance audace e sentita!”.