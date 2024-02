Lutto nel mondo del cinema: è morto Carl Weathers

News





03/02/2024

Il mondo del cinema di tutto il mondo piange la scomparsa di Carl Weathers, attore che ha interpretato lo storico personaggio Apollo Creed, all’interno del franchise Rocky lanciato con Sylvester Stallone protagonista. Weathers, classe 1948, è stato un regista, un attore ed un giocatore di football americano che ha mosso i primi passi nel cinema all’età di 25 anni ottenendo una parte di Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan di Red Post passando tre anni dopo ad avere il ruolo che lo porterà alla ribalta, ovvero quello di Apollo nel primo Rocky diretto da John G. Avildsen. All’interno della saga legata al personaggio Rocky Balboa, Weathers ha avuto un ruolo importante, recitando anche all’interno del secondo, del terzo e del quarto capitolo.



Carl Weathers nella sua carriera ha lavorato nel mondo della tv ed ultimamente lo abbiamo visto anche in alcuni episodi di Law & Order, Magnum P.I. e la serie The Mandalorian.



La famiglia della star a rilasciato una nota: “E' morto in pace nel sonno. E' stato un essere umano straordinario che ha vissuto una vita straordinaria. I suoi contributi al cinema, la televisione, le arti e lo sport hanno lasciato un segno indelebile attraverso le generazioni”.