Beetlejuice 2: ecco il titolo e il nuovo poster

News





03/02/2024 |

La Warner Bros. Pictures ha diffuso il primo poster ufficiale del nuovo atto di Beetlejuice, il secondo capitolo tanto atteso targato ancora una volta Tim Burton. E la compagnia ha anche svelato il titolo originale dell’opera Beetlejuice Beetlejuice 2024 A.D..



La locandina in questione riporta anche che la pellicola farà il suo debutto ufficiale a partire dal prossimo 6 settembre.



Il secondo film arriverà nelle sale cinematografiche a distanza di trentasei anni dall’originale che incassò in tutto il mondo quasi 75 milioni di dollari. Il nuovo film ha visto anche il ritorno di Michael Keaton sul set, un rapporto forte quello tra l’attore ed il regista che hanno già collaborato insieme per Batman, Batman Returns e per il live-action movie Dumbo.



Keaton, dunque, di nuovo al centro della scena con Winona Ryder e Catherine O’Hara rientrate anche loro nel progetto. Tra le new entry troviamo Jenny Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci e Justin Theroux



Qui sotto trovate il poster ufficiale!