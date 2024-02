Box Office Italia: Povere Creature! resta al comando dopo due settimane

News





05/02/2024 |

Dopo due settimane dalla sua uscita, al primo posto della classifica box office troviamo ancora una volta Povere Creature!, film di Yorgos Lanthimos che ha incassato 1.845.452 euro, superando i 4,5 milioni di euro complessivi. Il podio è completato dalle stesse pellicole presenti le scorsa settimana anche se hanno invertito le medaglie: quella d'argento è finita sul collo di Tutti Tranne Te di Will Gluck (1.792.650 euro) mentre quella di bronzo è stata assegnata a I Soliti Idioti 3 - Il Ritorno di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Ferruccio Martini (768.922 euro). Ha trovato spazio in quarta posizione invece Argylle - La Superspia, pellicola di Matthew Vaughn all'esordio nel nostro Paese che ha portato via 386.570 euro. Al quinto posto si è confermato Perfect Days di Wim Wenders (372.822 euro) con Pare Parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni che ha chiuso in sesta posizione con un incasso pari a 341.884 euro.