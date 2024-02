Box Office USA: Argylle - La Superspia comanda la classifica

News





05/02/2024 |

La classifica box office americana mostra alcune novità rispetto a quella della scorsa settimana. È cambiata infatti la prima posizione dove troviamo Argylle - La Superspia di Matthew Vaughn che ha debuttato nelle sale a stelle e strisce incassando 18.000.000 dollari. Un buon impatto che ha tenuto a distanza le concorrenti, compresa la serie The Chosen: S4, Episodi 1-3, che ha fatto il suo debutto inaspettato sul grande schermo ed ha incassato 6.035.823 dollari. Dalla prima alla terza posizione è scivolato The Beekpeer di David Ayer, il cui incasso è stato pari a 5.286.616 dollari, ed ha perso un gradino, passando dal terzo al quarto posto, anche Wonka di Paul King che ha portato via 4.765.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Prendi il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy (4.110.000 dollari) e Tutti Tranne Te di Will Gluck (4.000.000 dollari).