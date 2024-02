Tim Burton dirigerà il reboot di Attack of the Fifty Foot Woman

News





05/02/2024 |

Le strade di Tim Burton e della Warner Bros. Pictures si incontreranno nuovamente. Il regista, infatti, svilupperà per conto della compagnia il reboot di Attack of the Fifty Foot Woman, opera del 1958 del regista Nathan Juras. Il progetto è partito con Gillian Flynn che si occuperà della sceneggiatura. A riportare la notizia è Deadline.



La storia del film originale, racconta di una donna, Allisson Hayes, la cui vita sentimentale è tormentata a causa del marito donnaiolo: le cose si complicheranno quando la donna, dopo essere entrata in contatto con un alieno, diventerà gigante.



Nel corso della sua carriera Tim Burton ha lavorato a diversi generi cinematografici e con Attack of the Fifty Foot Woman tornerà al genere sci-fi a distanza di quasi trent’anni: era il 1996, infatti, quando il regista diresse Mars Attacks!.



Burton, che ha completato il tanto atteso Beetlejuice 2, sarà anche il produttore del progetto con Andrew Mittman e Tommy Harper.