Finalmente l'Alba: onlie la scena Incontro alla festa

05/02/2024 |

Grazie alla 01Distribution gustiamoci una nuova scena di Finalmente l'Alba, l'opera di Saverio Costanzo che è stata presentata in Concorso alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.



Per questa sua pellicola il regista ha lavorato con un cast eccezionale che comprende Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher e Willem Dafoe. Costanzo ha anche curato la sceneggiatura.



Sotto alla sinossi trovate la clip della pellicola che ricordiamo arriverà nelle sale dal 14 febbraio.



Sinossi:

Il film racconta il viaggio lungo una notte di una ragazza che, nella Cinecittà degli anni '50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che da ragazza la trasformeranno in donna.