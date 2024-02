Jeremy Renner apre le porte ad un possibile ritorno nel mondo Marvel

News





06/02/2024 |

Dopo l’incidente con il gatto delle nevi che lo ha costretto ad una lunga riabilitazione, Jeremy Renner è pronto per tornare all'opera sul set. Parlando con Entertainment Tonight, l’attore, alla domanda riguardante un possibile ritorno nei panni di Hawkeye nei prossimi progetti Marvel, ha confessato di essere pronto: “Sono sempre in gioco. Sarò forte, questo è certo e sarò pronto. Tutti quei ragazzi mi sono stati vicino durante questo periodo di recupero e io sarei pronto. Sarebbe già qualcosa”. La star non ha fornito però informazioni dettagliate legate ai progetti futuri.



Renner ha portato nelle sale il personaggio Hawkeye tramite alcune pellicole di assoluto successo. La prima apparizione fu in Thor nel 2011 per poi passare al cinecomic The Avengers l’anno successivo. Nella seconda fase dell’Universo Marvel abbiamo ritrovato il personaggio in Avengers: Age of Ultron, in Captain America: Civil War, in Avengers: Endgame prima dell’arrivo della mini serie tv dedicata proprio a questo eroe.



Al momento non è chiaro se l’attore reciterà anche all’interno di Avengers: The Kang Dinasty la cui uscita è prevista per il 2026.