America Ferrera pronta per il debutto dietro alla macchina da presa

06/02/2024 |

America Ferrera, attrice che recentemente ha recitato in Barbie di Greta Gerwig, è pronta per il debutto dietro alla macchina da presa. La star dirigerà I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, film in sviluppo presso Amazon MGM Studios, con Linda Yvett Chavez che si occuperà della sceneggiatura. Il film, che sarà basato sul romanzo di Erika Sanchez dallo stesso nome, inizialmente doveva essere sviluppato da Netflix. La notizia è stata riportata da Deadline.



La storia segue Julia Reyes, un'adolescente con una lingua tagliente, uno spirito feroce e grandi sogni di diventare una scrittrice famosa, da qualche parte molto, molto lontano da Chicago e dai suoi tradizionali genitori immigrati messicani che proprio non riescono a capire la sua passione per la letteratura. Vorrebbero che fosse più simile a Olga, la sorella di Julia, ora eternamente perfetta dopo la sua tragica morte. Mentre Julia cerca di liberarsi dalla sua casa opprimente, tenta di scoprire la verità su sua sorella e, nel frattempo, acquisisce una profonda comprensione delle ferite che la sua famiglia porta con sé.



Tra i produttori di I Am Not Your Perfect Mexican Daughter troviamo Doreen Wilcox Little, Charles D. King e Poppy Hanks della MACRO Film Studio, David Kuhn della Aevitas Creative Management ed Anonymous Content.