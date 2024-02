David Leitch in trattative per dirigere il nuovo film di Jurassic World

News





06/02/2024 |

Come annunciato diversi giorni fa, la Universal Pictures ha deciso di realizzare una nuova pellicola appartenente al franchise di Jurassic World. Il progetto è già avviato con David Koepp alle prese con la sceneggiatura mentre nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni su chi potrebbe prendere in mano la regia. E come riportato da Deadline, David Leitch sarebbe entrato in trattative per realizzare il film la cui uscita è prevista per luglio 2025.



Il nuovo Jurassic World dovrebbe segnare l’inizio di nuove avventura e attori come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, così come Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill della saga di Jurassic Park, non faranno il loro ritorno.



Il film vedrà come produttore esecutivo Steven Spielberg tramite la sua Amblin Entertainment: tra i produttori troviamo Frank Marshall e Patrick Crowley e David Leitch e Kelly McCormick della 87North.



David Leitch ha diretto nel 2022 Bullet Train.