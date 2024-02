Robert Downey Jr. parla dell'incontro per interpretare lo Spaventapasseri in Batman Begins

News





06/02/2024 |

Recentemente le strade di Robert Downey Jr. e Christopher Nolan si sono incontrate sul sentiero che ha portato alla realizzazione di Oppenheimer. L’attore è candidato all’Oscar per il premio di Miglior Attore Non Protagonista, una nomination che sottolinea l’importanza del lavoro fatto all’interno della pellicola. Ma il destino avrebbe potuto dare l’opportunità a Downey Jr. e a Nolan di lavorare insieme molto prima del film in questione.



Nel 2005, infatti, Christopher Nolan stava lavorando a Batman Begins, prima opera appartenente alla trilogia de Il Cavaliere Oscuro, che presentava tra i villain anche lo Spaventapasseri. E proprio Robert Downey Jr., che in futuro sarebbe diventato invece Iron Man per la Marvel, è stato vicino al ruolo.



Durante una conferenza stampa all’interno dell’Aero Theater di Los Angeles, subito dopo la proiezione di Oppenheimer, l’attore ha confidato di aver incontrato in quel periodo Nolan per un tè ma ha spiegato “che non sembrava veramente coinvolto. Era educato ma percepisci quando la situazione sta volgendo a tuo favore”. Parole che svelano un aneddoto che avrebbe portato nel mondo dei cinecomic la star prima del previsto.



Coincidenza: la parte di Jonathan Crane, alias Lo Spaventapasseri, andò poi a Cillian Murphy, ovvero il protagonista di Oppenheimer.