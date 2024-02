Friendship: Paul Rudd, Tim Robinson e Kate Mara nel cast

News





06/02/2024 |

Inizia a delinearsi il cast della commedia Friendship. Nel film reciteranno Paul Rudd e Kate Mara che saranno affiancati dal protagonista Tim Robinson. La pellicola indie vedrà il debutto dietro alla macchina da presa di Andrew DeYoung che ha lavorato per alcune serie tv quali Our Flag Means Death e PEN15.



La commedia sarà prodotta da J.D. Lifshitz e Raphael Margules che hanno prodotto l’horror Barbarian.



Scritto da DeYoung, Friendship è incentrato su un uomo mite di nome Craig (Robinson), la cui vita è perfettamente bilanciata, tra panini Subway e film Marvel, un lavoro che gli piace e una vita familiare felice con moglie e figlio. La vita così perfetta viene sconvolta dall'arrivo nel quartiere di un meteorologo, interpretato da Rudd. Misterioso ma amichevole, macho ma vulnerabile, il meteorologo trasforma la vita di Craig che a sua volta, a causa del suo carattere, rischia di rovinare questa nuova amicizia e la sua intera vita.



Friendship è attualmente in produzione.