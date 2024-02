Saw XI: rivelato il regista che dirigerà il nuovo capitolo

News





06/02/2024 |

Come già è stato annunciato diverse settimane fa, l’universo di Saw continuerà a vivere con l’undicesimo capitolo. Il progetto è partito ed è stato anche annunciato il nome del regista: dietro la macchina da presa, infatti, troveremo ancora una volta Kevin Greutert che ha già diretto il decimo film del franchise.

Greutert, dunque, porterà avanti il lavoro che lo ha visto coinvolto diverse volte, avendo infatti diretto Saw VI e Saw: The Final Chapter.

Non sappiamo ancora cosa aspettarci da questo undicesimo film. Saw X, uscito lo scorso ottobre, ha riportato a galla il passato della saga, con la presenza di Tobin Bell, ovvero l’attore che ha interpretato la colonna portante della serie, stiamo parlando logicamente dell’Enigmista. John Kramer, questo il nome del personaggio interpretato dall’attore, dovrebbe tornare anche nel prossimo film anche se attendiamo conferme in merito.

Saw XI arriverà nelle sale il prossimo settembre.