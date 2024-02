Povere Creature!: scopriamo i dettagli del film con la nuova featurette

News





07/02/2024 |

Nella nuova featurette di Povere Creature!, rilasciata dalla Searchlight Pictures, scopriamo insieme altri, magnifici dettagli opera di Yorgos Lanthimos. Il film, vincitore del Leone d'Oro a Venezia e di due Golden Globe, ha debuttato nelle sale lo scorso 25 gennaio.



All’interno dell'opera, adattamento cinematografico del romanzo di Alasdair Grey, recitano Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. Tony McNamara ha curato invece la sceneggiatura. La storia di Povere Creature! richiama a gran voce quella di Frankestein: ambientato nell’epoca vittoriana, al centro della scena troviamo una giovane donna di nome Belle Baxter riportata in vita da un eccentrico e brillante scienziato.



Povere Creature! ha ricevuto la nomination all'Oscar per il Miglior Film.



Sinossi:

Povere Creature! racconta l’incredibile storia e l’evoluzione fantastica di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dott. Godwin Baxter. Sotto la protezione di Baxter, Bella è ansiosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella scappa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un astuto e dissoluto avvocato, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi dei suoi tempi, Bella diventa ferma nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e la liberazione.