Land of Bad: il trailer italiano del film con Russell Crowe

07/02/2024 |

A partire dal 16 febbraio su Prime Video sarà disponibile Land of Bad, action-thriller movie diretto da William Eubank, il regista di Paranormal Activity: Parente Prossimo e The Signal. All'interno di questa pellicola recita come protagonista Il Premio Oscar® Russell Crowe insieme a Luke Hemsworth, Milo Ventimiglia e Luke Hemsworth.



Eubank ha anche curato la sceneggiatura con David Frigerio.



Sotto alla sinossi trovate il trailer italiano.



Sinossi:

Il pilota di droni dell'aeronautica militare Reaper (Il Premio Oscar® Russell Crowe) viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che ha come missione quella di portare in salvo un informatore.

Quando però la missione di estrazione volge al peggio, il nuovo compito del pilota sarà quello di guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza attraverso i territori nemici.