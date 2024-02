Imaginary: il trailer italiano dellhorror movie della Blumhouse

News





07/02/2024 |

Dopo Five Nights at Freddy’s e M3gan, la Blumhouse presenta un nuovo horror movie dal titolo Imaginary. Il film verrà distribuito in Italia dalla Eagle Pictures che ha rilasciato anche il trailer ufficiale italiano nel quale possiamo vedere diverse scene di assoluta tensione.

Il film è diretto da Jeff Wadlow che ha curato la pellicola su una sceneggiatura scritta da Greg Erb, Bryce McGuire eJason Oremland.



Nel film recitano DeWanda Wise, Tom Payne, Taegan Burns, Pyper Braun, Veronica Falcon e Betty Buckley.



Sotto alla sinossi trovate il trailer della pellicola che debutterà il 14 marzo.



Sinossi:

IMAGINARY esplora l’innocenza degli amici immaginari, ponendo una domanda inquietante: Sono davvero frutto dell'immaginazione dei bambini o c'è qualcosa di più terrificante e oscuro che si nasconde?

Quando Jessica (DeWanda Wise) torna a vivere con la sua famiglia nella casa dove è cresciuta, la figliastra Alice (Pyper Braun) avventurandosi in cantina, trova un orsacchiotto di peluche di nome Teddy.

Fin da subito sviluppa un inquietante attaccamento con lui, dapprima in modo giocoso e poi sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica si rende conto che il tenero Teddy è molto più dell'orso di peluche che lei credeva.