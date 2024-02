Ice Road 2: Road to the Sky: sveata la protagonista femminile del film con Liam Neeson

News





08/02/2024 |

Ice Road 2: Road to the Sky, sequel di The Ice Road, film di Jonathan Hensleigh uscito nel 2021, ha trovato la sua protagonista femminile: all’interno della pellicola reciterà infatti Fan Bingbing, attrice che abbiamo visto in The 355.



Attualmente in produzione, il film vede Neeson ritornare nei panni dell’autotrasportatore Mike McCann che, onorando l'ultimo desiderio del suo defunto fratello, si reca in Nepal per spargere le sue ceneri sul Monte Everest. Durante il viaggio, McCann e la sua guida alpina incontrano un gruppo di mercenari nepalesi e devono combattere non solo per salvare se stessi e il carico di viaggiatori innocenti, ma anche gli abitanti dei villaggi locali.



La Bingbing interpreterà Dhani, la guida alpina che accompagnerà il protagonista. La regia è stata ancora una volta affidata ad Hensleigh che ha curato anche la sceneggiatura.