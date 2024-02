The Materialist: Dakota Johnson in trattative per recitare nel film di Celine Song

News





08/02/2024 |

Celine Song, dopo aver diretto Past Lives, pellicola candidata ai prossimi Oscar come Miglior Film, ha trovato il suo prossimo progetto. La regista dirigerà The Materialist e potrebbe aver trovato anche la sua protagonista. In trattative, infatti, è entrata Dakota Johnson che, nel caso in cui trovasse l’accordo, reciterebbe nel film come protagonista. Parlando sempre del cast, sono stati fatti anche i nomi di Chris Evans e Pedro Pascal, attualmente accostati alla pellicola. La Johnson è pronta ad arrivare tra l'altro nelle sale con Madame Webb, pellicola che segna il debutto della star all'interno del cinecomic.



La trama non è stata rivelata dalla produzione, quello che sappiamo è che il personaggio della Johnson è una matchmaker professionista che viene coinvolta in una relazione con un uomo ricco. Nonostante questa avventura sentimentale, la donna si accorge di nutrire ancora sentimenti per il suo ex fidanzato. La Song ha anche curato la sceneggiatura.



The Materialist sarà prodotto da Christine Vachon e Pam Koffler della Killer Films che hanno già prodotto Past Lives.