Klara and the Sun: il cast del film di Taika Waititi si arricchisce con due nuove attrici

08/02/2024 |

Il cast di Klara and the Sun si è arricchito di altre due attrici. Nel film, infatti, è stato annunciato che reciteranno Mia Tharia ed Aran Murphy che raggiungono così Jenna Ortega ed Amy Adams, con la presenza di quest'ultima svelata proprio pochi giorni fa. La pellicola, adattamento cinematografico del romanzo di Kazuo Ishiguro, rappresenta il nuovo progetto cinematografico di Taika Waititi e sarà sviluppata da Sony 3000.



La Ortega nella pellicola interpreterà di Klara, una robot di compagnia che verrà acquistato da una donna (la Adams) per sua figlia. Altri dettagli non sono stati svelati.

I produttori di Klara and the Sun sono David Heyman della Heyday Films, Garrett Basch e Waititi. Ishiguro sarà invece il produttore esecutivo.



Sinossi del romanzo:

Dalla vetrina del suo negozio, Klara osserva trepidante il fuori e le meraviglie che contiene: il disegno del Sole sulle cose e l'alto Palazzo RPO dietro cui ogni sera lo vede sparire, i passanti tutti diversi, Mendicante e il suo cane, i bambini che la guardano dal vetro, con le loro allegrie e le loro tristezze. Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. La sua voce, cosí ingenua ed empatica, schiva e curiosa quanto quella di un animale da compagnia, appartiene in realtà a un robot umanoide di generazione B2 ad alimentazione solare: Klara è un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, in attesa, come la sua amica Rosa e il suo amico Rex, e tutti gli altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la quattordicenne Josie. E fin dalla sua prima visita al negozio, nonostante l'ammonimento di Direttrice sulla volubilità dei bambini, Klara sente di appartenerle, e per sempre. Josie è una ragazzina vivace e sensibile, ma afflitta da un male oscuro che minaccia di compromettere le sue prospettive future. Per lei Klara è pronta ad affrontare la brusca autorevolezza di una madre cupa e indecifrabile, l'ostilità spiccia di Domestica Melania e gli scherzi cattivi dei compagni speciali che frequentano con Josie gli «incontri di interazione», e che mal sopportano i diversi. Quando la malattia di Josie colpisce piú duramente, Klara sa che cosa fare: deve trovare colui da cui ogni nutrimento discende e intercedere per la sua protetta, anche a costo di qualche sacrificio; deve impegnarcisi anima e corpo, come se anima e corpo avesse. Nel primo romanzo dopo il conferimento del Premio Nobel per la Letteratura, Ishiguro torna ai temi esplorati in Non lasciarmi per offrirci una nuova meditazione indimenticabile e struggente sul valore dell'amore e del sacrificio e sulla complessità del cuore umano, composito e sfaccettato come i riquadri in cui si fraziona la vista dell'androide Klara.