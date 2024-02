Oceania avrà un sequel: ecco lannuncio di Bob Iger

News





08/02/2024 |

Il futuro della Disney vedrà tornare alla ribalta Moana e Maui. A distanza di otto anni dalla pellicola originale, ecco l’annuncio da parte della compagnia di voler realizzare il secondo capitolo di Oceania. Il Ceo della Disney, Bob Iger, intervistato dalla CNBC, ha svelato infatti Oceania 2 uscirà nelle sale il prossimo autunno, precisamente il 27 novembre. Iger ha raccontato che il secondo atto di Oceania era previsto ma come serie tv, situazione che è stata modificata in corso d’opera perché lo stesso Iger è rimasto colpito dai primi filmati legati al progetto.



"Oceania rimane un franchise incredibilmente popolare", ha detto Iger in una nota. “Non vediamo l’ora di darvi di più su Moana e Maui quando il secondo film arriverà nei cinema questo novembre. Siamo rimasti impressionati da ciò che abbiamo visto e sapevamo che meritava un’uscita nelle sale”.



Oceania, uscito nel 2016 diretto da Ron Clements e John Musker, ha incassato più di 670 milioni di dollari.



Qui sotto trovate il primo teaser del film!