A Big Bold Beautiful Journey: Margot Robbie e Colin Farrell reciteranno nel film

08/02/2024 |

Margot Robbie e Colin Farrell lavoreranno per la prima volta insieme e lo faranno per A Big Bold Beautiful Journey, pellicola che sarà sviluppata dalla Imperative Entertainment. Il film sarà diretto da Kogonada che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Seth Reiss. La 30Wesr si occuperà di finanziare la pellicola. La notizia è stata riportata da Deadline.



Dan Friedkin, Bradley Thomas e Ryan Friedkin della Imperative Entertainment produrranno la pellicola con Reiss e Youree Henley. Tra i produttori esecutivi troviamo Kogonada, Ilene Feldman ed Ori Eisen della Original Films.



I dettagli della trama sono ancora segreti, ma A Big Bold Beautiful Journey è descritto come la storia fantasiosa di due sconosciuti e dell'incredibile viaggio che li unisce. Il film sarà girato questa primavera in California.



Per la Robbie si tratta del primo progetto cinematografico dopo aver interpretato Barbie nell’opera di Greta Gerwig.