A Quiet Place: Giorno 1: il teaser trailer italiano è in rete

09/02/2024 |

Pochi giorni fa è stato rilasciato il teaser trailer internazionale di A Quiet Place: Day One, oggi, invece, vi mostriamo il teaser italiano che ci svela anche il titolo legato alla distribuzione nel nostro Paese: A Quiet Place: Giorno 1. Dopo il successo ottenuto dai primi due capitoli, dunque, ecco o spin-off che va ad arricchire questo franchise. Il film ha una sceneggiatura curata da John Krasinski, papà delle prime pellicole, e da Michael Sarnoski con quest’ultimo che si è occupato anche della regia.



Il cast principale comprende Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.



Il film torna indietro nel tempo, con la clip che apre con le immagini dei primi due film, per arrivare, facendo un salto temporale, al giorno 1, ovvero quando tutto è iniziato. E allora New York abbraccia l’improvvisa, e spettacolare, caduta di meteoriti che distruggono la città rilasciando una forza aliena.

“Quest'anno scopri perché il nostro mondo è piombato nel silenzio”, recita così il teaser che ci riporta alla parte più significativa di questo franchise: il silenzio, l’unica arma per sfuggire a queste creature sensibili ai suoni.



L’uscita di A Quiet Place: Day One è prevista per il 28 giugno negli USA e sempre nello stesso mese uscirà in Italia.