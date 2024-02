Aquaman e Il Regno Perduto, i primi dieci minuti del film sono online: ecco la clip

News





09/02/2024 |

La Warner Bros. Pictures ha annunciato che Aquaman e Il Regno Perduto è disponibile per l’acquisto su Apple Tv app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, TIMVISION, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. E, nel frattempo, ha anche distribuito online una clip con i primi dieci minuti di questa pellicola che in tutto il mondo ha incassato più di 400 milioni di dollari.



Il film, nuovo capitolo del franchise diretto ancora una volta da James Wan e con protagonista Jason Momoa, ha un cast che comprende Amber Heard, tornata nel ruolo di Mera, Yahya Abdul-Mateen II, nel ruolo di Black Manta, e Patrick Wilson, nei panni di Orm, insieme a Dolph Lundgren, confermatissimo nel ruolo di Re Nereus, Randall Park che riprende il ruolo del dottor Stephen Shin, Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan.



Aquaman e il Regno Perduto è prodotto da Peter Safran, Wan e Rob Cowan. I produttori esecutivi sono Galen Vaisman e Walter Hamada. La sceneggiatura è di David Leslie Johnson-McGoldrick, da una storia di James Wan & David Leslie Johnson-McGoldrick e Jason Momoa & Thomas Pa'a Sibbett basata sui personaggi della DC, Aquaman, creato da Paul Norris e Mort Weisinger.



Warner Bros. Pictures presenta una produzione Atomic Monster / Peter Safran, un film di James Wan, Aquaman e il Regno Perduto.



Sinossi:

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.