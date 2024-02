High and Low: Spike Lee e Denzel Washington torneranno a lavorare insieme

News





09/02/2024 |

La Apple Original Films e la A24 uniranno le forze per realizzare High and Low, pellicola che segna il ritorno della collaborazione tra Spike Lee e Denzel Washington: il primo si occuperà di dirigere il film, il secondo sarà invece il protagonista. La A24 rilascerà la pellicola nelle sale, prima dello sbarco sulla piattaforma Apple TV+.



High and Low sarà il reboot cinematografico del crime thriller di Akira Kurosawa uscito nel 1963 e conosciuto in Italia con il titolo Anatomia di un Rapimento. Al momento non si hanno informazioni sulla trama, quindi non si sa ancora quanto il film seguirà la scia del suo predecessore: il film di Kurosawa racconta di un dirigente di un'azienda di scarpe di Yokohama che diventa vittima di estorsione quando il figlio del suo autista viene rapito per errore e tenuto in ostaggio per un riscatto.



La produzione partirà il prossimo marzo. Il progetto in questione rappresenta la quinta collaborazione tra Lee e Washington dopo Inside Man, Malcom X, He Got Game e Mo’ Better Blues.