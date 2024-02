Cillian Murphy svela il suo prossimo progetto: l'attore reciterà nel film Steve

News





09/02/2024 |

Il successo ottenuto con l’interpretazione in Oppenheimer di Christopher Nolan ha portato Cillian Murphy sotto i riflettori. L’attore, che negli ultimi mesi ha completato anche un altro film, Small Things Like These, ha trovato nel frattempo un nuovo progetto da portare avanti. Murphy reciterà e produrrà Steve, adattamento di Shy, romanzo di Max Porter che lancerà ufficialmente la casa di produzione della stessa star chiamata Big Things Films. Netflix parteciperà allo sviluppo della pellicola e si occuperà della sua distribuzione: la produzione partirà la prossima primavera.



Steve adatterà per il grande schermo il romanzo Shy che vede al centro di tutto la giornata vissuta dal preside di un riformatorio (interpretato da Murphy) che lotta per cercare di mettere gli studenti in riga ma che nel frattempo deve fare anche i conti con la sua salute mentale.



La regia è affidata a Tim Mielants mentre tra i produttori troviamo anche Alan Moloney. Porter ha invece scritto la sceneggiatura.